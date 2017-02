Wetter In der Mitte teils gefrierender Regen, -6 bis +8 Grad

Dichte Wolken verdecken den Mond. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte )

Das Wetter:

In der Nacht teils stärkere Wolkenauflockerungen. In der Südhälfte gebietsweise Nebel. Im Westen rasche Bewölkungszunahme und dort nachfolgend einsetzender Regen. Auch in der Mitte und in den östlichen Mittelgebirgen mitunter etwas Regen, teils gefrierend. +8 bis -6 Grad. Am Tag wieder bewölkt, teils mit Regen, an den Mittelgebirgen erneut Sonne. 2 bis 12 Grad, gebietsweise noch wärmer.



Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Samstag stark bewölkt und regnerisch. 2 bis 11 Grad.