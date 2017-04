Das Wetter: In der Nacht in der Mitte und im Süden etwas Regen, oberhalb von 400 Metern Schneefall. Tiefstwerte 7 bis minus 2 Grad. Am Tage im äußersten Südosten sonnig, sonst schauerartiger Regen. Im höheren Bergland Schnee. 7 bis 19 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch fast überall wechselnd bis stark bewölkt mit Regen-, Schnee- und Graupelschauern. 2 bis 12 Grad.