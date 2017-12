Das Wetter: In der Nacht Schauer, ab 300 Metern Schneefall. Temperaturen 4 bis minus 1 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt. In der Mitte und im Süden Schneeregen und Schneeschauer. Temperaturen 2 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Freitag abklingende Schauer. In der Osthälfte zeitweise sonnig. Später von Westen her neue Niederschläge. 1 bis 5 Grad.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.