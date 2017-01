Wetter In der Mitte und im Süden sonnig, im Norden und Osten trüb

Sonnenaufgang im Wald. (Patrick Pleul / DPA)

Das Wetter: In der Mitte und im Süden oft sonnig. Im Norden und teils im Osten neblig-trüb, vereinzelt Schneegriesel oder Sprühregen mit Glätte. Minus 7 bis plus 5 Grad. Morgen im Norden und Osten dicht bewölkt, nach Westen und Süden hin teil heiter, teils neblig-trüb. Minus 5 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im Norden und Osten weiterhin bewölkt, aber trocken. Sonst meist gering bewölkt und sonnig. Minus 4 bis plus 4 Grad.



