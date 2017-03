Das Wetter: Nachts bedeckt mit Schauern, örtlich Gewitter. Schneefallgrenze zwischen 400 und 600 Metern. Tiefstwerte plus 3 bis minus 3 Grad. Am Tage wolkig und regnerisch, in höheren Lagen Schnee. Im Norden meist trocken. 2 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Südosthälfte aufgelockert, sonst weiter wolkig mit Niederschlägen. 2 bis 9 Grad.