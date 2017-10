Das Wetter: In der Nacht meist stark bewölkt, vor allem an der Nordsee noch vereinzelte Schauer. Im Südwesten Bewölkungsauflockerung und Nebelbildung. 10 bis 2 Grad. Am Tag im Norden Regen, im Süden gebietsweise sonnig. 8 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am morgigen Sonntag überall schauerartiger und teilweise lang anhaltender Regen. Im Norden und Osten stark windig mit Sturmböen, oberhalb von 600 Metern Schneefall. 8 bis 15 Grad.