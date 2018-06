Das Wetter: In der Nacht abnehmende Gewittertätigkeit, meist gering bewölkt oder klar, stellenweise Nebel. Tiefsttemperaturen 17 bis 11 Grad. Am Tage vom Nordwesten bis zur Lausitz bewölkt, sonst oft sonnig. Im Süden später teils kräftige Gewitter. 21 bis 29 Grad, an der Nordsee kühler.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag heiter bis wolkig, im Nordwesten stark bewölkt. An den Alpen und im Südwesten Schauer oder Gewitter, lokal auch Unwetter mit Starkregen. 25 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.