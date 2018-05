Das Wetter: In der Nacht im Norden und in der Mitte gering bewölkt oder klar. Im Süden und Südwesten wolkig mit Schauern und Gewittern. 12 bis 6 Grad. Am Tage im Norden und Westen sonnig, im Süden und später auch im Osten Schauer und Gewitter, an den Alpen Dauerregen. 12 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch im äußersten Norden und Nordwesten sonnige Abschnitte, sonst schauerartige und teils gewittrige Regenfälle. 14 bis 22 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.