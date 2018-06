Das Wetter: In der kommenden Nacht im Südwesten meist trocken und nur gering bewölkt, sonst dichte Wolken und gebietsweise Schauer. 12 bis 6 Grad. Am Tage vom Nordwesten bis in den Südosten schauerartiger Regen. Sonst weitgehend trocken mit sonnigen Abschnitten. 15 bis 22 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag vor allem in den Mittelgebirgen und am östlichen Alpenrand noch etwas Regen. Im Tagesverlauf auch dort sonnige Abschnitte und meist trocken. 17 bis 23 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.