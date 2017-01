Wetter In der Nacht im Westen und Nordwesten Regen mit Glättegefähr, sonst trocken, teils strenger Frost.

Sonnenuntergang über dem Deutschlandfunk (Harald Gesterkamp, DLF)

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Nordwesten etwas Regen mit Glättegefahr. Sonst meist trocken. Minus 1 bis plus 4 Grad. In Bayern und den östlichen Mittelgebirgen bis minus 14 Grad. Am Tage in der Südosthälfte häufig sonnig, sonst überwiegend stark bewölkt. In Bayern bei Dauernebel minus 2 Grad, sonst ein bis neun Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag häufig bedeckt, gebietsweise Regen. Minus 1 bis plus 9 Grad.