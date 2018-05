Das Wetter: In der Nacht in der Südhälfte abklingende Schauer und Gewitter, sonst weitgehend trocken. 15 bis 7 Grad. Am Tage im Norden und Nordosten vielfach heiter bis sonnig. Sonst Schauer und Gewitter, teils mit Starkregen und Hagel. 17 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist sonnig. In einem Streifen vom Nordwesten nach Südosten Schauer oder Gewitter. Höchsttemperaturen 18 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.