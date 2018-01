Das Wetter: In der Nacht in der Mitte stark bewölkt, im Süden häufig Nebel, im Norden dagegen klar. Überall meist trocken bei minus 2 bis 6 Grad. Am Tage in der Nordhälfte zeitweise sonnig, in der Südhälfte wolkig oder hochnebelartig bedeckt und meist niederschlagsfrei. Temperaturen 1 bis 5 Grad im Norden und Osten und 6 bis 12 Grad im Westen und Süden.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag bewölkt mit örtlichen Schauern, im Süden später trocken bei 2 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.