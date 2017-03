Das Wetter: In der Nacht aufkommender Regen, im höheren Bergland Schneefall. Tiefstwerte 8 bis 1 Grad. Am Tag vielfach bedeckt, vor allem in der Mitte und im Süden regnerisch. Sonne nur an der Küste. 6 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag stark bewölkt, teils Regen bei 7 bis 16 Grad.