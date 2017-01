Wetter In der Nacht Regen und Schnee bei Minustemperaturen

Schnee und Nebel werden vorhergesagt. (dpa picture alliance /Stephan Jansen)

Das Wetter: In der Nacht dichte Wolken über dem Norden und der Mitte Deutschlands, teils Regen oder Schnee, an der Nordsee ist Glatteis möglich. Im Süden und Osten überwiegend klar. Tiefstwerte weit unter dem Gefrierpunkt zwischen - 5 und - 23 Grad, an der Nordsee um null Grad. Tagsüber vom Norden bis zum Main Niederschläge mit Glatteisgefahr, in der Mitte und im Osten schneit es. Minus 8 bis plus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag überwiegend stark bewölkt, vor allem im Süden und im Osten Schnee. 3 bis 5 Grad.