Wetter In der Nacht Regen von Westen her

Dichte Wolken verdecken den Mond. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte )

Das Wetter: In der Nacht von Westen her Regen, vereinzelt auch Gewitter. In höheren Lagen Schnee. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Am Tag überwiegend bewölkt und teils regnerisch. Im höheren Bergland Schnee. 3 bis 12 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch wechselnd bewölkt und regnerisch bei 2 bis 11 Grad.