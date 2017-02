Wetter In der Nacht vielfach bewölkt, bei Minus 10 Grad bis Minus 1 Grad

Dichte Wolken verdecken den Mond. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte )

Das Wetter: In der Nacht vielfach bewölkt bei minus 10 Grad im Nordosten bis minus 1 Grad im Südwesten. Am Tage im Norden und in der Mitte stark bewölkt, vereinzelt Schneefall. Im Süden teils sonnig. Minus 3 bis plus 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag in der Nordosthälfte wolkig, örtlich Schnee. In der Südwesthälfte teils bewölkt, teils sonnig. Minus 3 bis plus 8 Grad.