Das Wetter: In der Nacht nach Osten hin schauerartiger Regen mit einzelnen Gewittern. An Oder und Neiße noch trocken. Im Westen und Nordwesten nach Regenabzug Auflockerungen, örtlich Nebel. Höchsttemperaturen 3 bis 9 Grad. Morgen in der Osthälfte und später auch im Westen viele Wolken und gebietsweise kräftige Schauer. 6 bis 16 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag überwiegend stark bewölkt und Durchzug von Regengebieten. Auflockerungen am ehesten im Südosten. 3 bis 13 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.