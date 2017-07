Das Wetter: Nachts wolkig oder klar. Im Nordwesten örtlich Nebel. Am Alpenrand noch einzelne Schauer oder Gewitter. Tiefsttemperaturen im Südwesten 19 bis 15, sonst 9 bis 14 Grad. Am Tag in der Nordhälfte wechselhaft und etwas Regen. In der Südhälfte sonnig, später Schauer und Gewitter. 20 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im Norden Regen. Im Süden wechselnd bewölkt, am Nachmittag Gewitter. 18 bis 30 Grad.