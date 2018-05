Das Wetter: In der Nordhälfte sonnig und trocken, in der Südhälfte gebietsweise schauerartiger Regen und einzelne Gewitter, örtlich auch Starkregen. Höchstwerte 16 bis 25 Grad. Morgen am Pfingstmontag meist heiter und trocken, im Bergland einzelne Schauer und Gewitter. 19 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag im Westen und Süden Schauer und Gewitter, sonst viel Sonne und trocken bei Temperaturen zwischen 23 und

27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.