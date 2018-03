Das Wetter: Im Norden und Nordosten freundlich. Sonst vielfach bewölkt. Im Südwesten Schnee oder Regen. Temperaturen minus 5 bis plus 6 Grad. Morgen im Westen und Nordwesten stark bewölkt, örtlich Niederschläge. An den Alpen teils sonnig. Sonst meist trocken. Minus 2 bis plus 11 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Montag im Norden und Nordwesten gebietsweise Regen. Sonst viele Wolken. Nach Südosten zunehmend sonnig. 1 bis 11 Grad.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.