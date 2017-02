Wetter Meist bedeckt, im Nordosten und Südwesten etwas Schnee

Antarktischer Gletscher des schmelzenden Larsen B Eisschelfs (imago / blickwinkel)

Das Wetter: Vielerorts dicht bewölkt, im Westen und Nordosten etwas Schnee, sonst meist trocken. Höchstwerte minus 3 bis plus 8 Grad. Morgen im Norden, in der Mitte und im Westen teils Schnee oder Regen. Sonst teils heiter, teils bewölkt. Minus 2 bis plus 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag setzt sich im Tagesverlauf zunehmend die Sonne durch bei gleichbleibenden Temperaturen.