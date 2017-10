Das Wetter: Bis in den Abend hinein meist bedeckt und etwas Regen, an der Küste Schauer. Ganz im Süden überwiegend trocken. Höchstwerte 11 bis 19 Grad. Morgen im Norden und in der Mitte vereinzelt Regen, im Süden zum Nachmittag hin verbreitet heiter und trocken. 14 bis 21 Grad.

Die Aussichten:

Am Donnerstag im Süden heiter bis wolkig, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden und in der Mitte zeitweise Regen. 14 bis 21 Grad.