Das Wetter: Am Abend im äußersten Süden oft sonnig. Sonst stark bewölkt, aber meist trocken bei 14 bis 21 Grad. In der Nacht teils stark bewölkt, vor allem in der Mitte schauerartiger Regen, 11 bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Morgen von der Mitte bis zu den Alpen zeitweise Regen. Sonst aufgelockert wolkig. 10 bis 16 Grad. Am Samstag im Südwesten und Süden teils sonnig bei ähnlichen Temperaturen.