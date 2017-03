Das Wetter: Meist bewölkt mit Niederschlägen, oberhalb von 600 bis 800 Metern auch Schnee. Am Nachmittag sind Gewitter mit Graupel möglich. Im äußersten Osten meist trocken, am östlichen Alpenrand scheint sogar die Sonnne. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Morgen weiterhin vielfach bewölkt mit Regen, in höheren Regionen Schnee. Nur im Norden trocken. 2 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Südosthälfte aufgelockert, sonst weiter wolkig und regnerisch. 2 bis 9 Grad.