Das Wetter: Meist bewölkt mit Niederschlägen, oberhalb von 600 bis 800 Metern auch Schnee. Am Nachmittag vereinzelt Gewitter. Im äußersten Osten und am Alpenrand trocken und teils sonnig. Höchstwerte 6 bis 11 Grad. Morgen vielfach bewölkt mit Regen, in höheren Regionen Schnee. Nur im Norden trocken. 2 bis 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch in der Südosthälfte aufgelockert, sonst weiter wolkig und regnerisch. 2 bis 9 Grad.