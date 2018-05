Das Wetter: Nachts abklingende Schauer und Gewitter. Nachfolgend oft klar, in der Mitte sowie im Süden gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Am Tag vielfach heiter. Einzelne Schauer im äußersten Nordosten, an den Alpen und im Schwarzwald. 25 bis 31 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Sonntag Schauer oder Gewitter in einem Gebiet vom Niederrhein bis zu den Alpen sowie weiter südwestlich. Sonst freundlich und meist trocken. 20 bis 30 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.