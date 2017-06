Das Wetter: Im Norden wolkig und etwas Regen, in der Mitte und im Süden heiter und trocken. Am Alpenrand nachmittags teils kräftige Gewitter. Temperaturen zwischen 18 Grad an der See und 32 Grad am Oberrhein. Morgen im Norden und Osten vereinzelt Regen, sonst überwiegend trocken. 18 bis 27 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Montag hochsommerliches Wetter bei Temperaturen bis 32 Grad.