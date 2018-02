Das Wetter: Fast überall sonnig und trocken, nur südlich der Donau und an der Ostsee stärker bewölkt mit gelegentlichen Schneeschauern. Minus 2 bis plus 4 Grad. Morgen im Nordosten bewölkt, sonst sonnig und trocken bei ähnlichen Temperaturen.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Nordosten wolkig, an den Alpen etwas Schneefall. Sonst weiterhin viel Sonne. Minus 7 bis plus 2 Grad.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.