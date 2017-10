Das Wetter: Im Norden und in der Mitte meist stark bewölkt mit Regen. Im Süden nachlassende Schauer. Tageshöchstwerte zwischen 8 Grad im höheren Bergland und 17 Grad am Oberrhein. Morgen im Süden bedeckt und zeitweise Regen. Sonst abklingende Niederschläge, ganz im Norden sonnig und trocken. Temperaturen 8 bis 17 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag am Alpenrand nachlassende Niederschläge, im Tagesverlauf von Südwesten und Westen her erneut aufkommende schauerartige Regenfälle, im Norden und Nordosten freundlich und überwiegend trocken. 10 bis 17 Grad.