Das Wetter: In der Südosthälfte meist stark bewölkt, im Bergland Schauer oder Gewitter. Sonst verbreitet heiter und trocken. Tageshöchsttemperaturen 14 bis 22 Grad, an den Küsten um 13 Grad. Morgen teils wolkig, teils sonnig, an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 16 bis 26 Grad.

Die weitere Aussichten: Am Sonntag verbreitet sonnig, am Alpenrand vereinzelt Schauer und Gewitter. 20 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.