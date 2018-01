Das Wetter: Auflockernde Bewölkung und gebietsweise längere sonnige Abschnitte. Im Süden weiterhin viele Wolken bei abklingendem Regen. 6 bis 12 Grad. Morgen meist stark bewölkt und regnerisch bei 3 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag weiter verbreitet Regen, in höheren Lagen - vor allem in Süddeutschland - Schnee. Im Osten einige Auflockerungen. 0 bis 8 Grad.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.