Das Wetter: Nachts abklingende Schauer und Gewitter. Auflockerungen im Nordwesten und Westen, später auch in der Mitte. 20 bis 13 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte etwas Regen, nach Süden hin meist sonnig. 22 bis 33 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden Wechsel zwischen Sonne und Wolken, vereinzelt Schauer. Im Süden zunächst sonnig, später

Schauer und Gewitter. 22 bis 33 Grad.