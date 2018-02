Das Wetter: In der Nacht an den Alpen abklingender Schneefall, auch sonst vielerorts aufklarend. Tiefstwerte zwischen null Grad an den Küsten und minus 10 Grad in den süddeutschen Mittelgebirgen. Am Tage verbreitet sonnig, nur an den Alpen noch etwas Schnee. Null bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Mittwoch vielerorts sonnig, im äußersten Westen und Nordwesten bewölkt, aber trocken. 2 bis 7 Grad, im Bergland leichter Dauerfrost.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.