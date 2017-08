Das Wetter: Nachts von Bayern bis zur Lausitz teils schwere Gewitter, sonst gebietsweise schauerartiger Regen. Von Westen her Auflockerungen. Tiefstwerte 20 bis 13 Grad. Am Tage in der Mitte und im Norden meist trocken. Südlich der Donau örtlich kräftige Gewitter. 20 bis 32 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Donnerstag im Norden und in der Mitte schauerartiger Regen, örtlich auch Gewitter. Im Süden zunächst sonnige Abschnitte, später auch dort nach Osten ziehende Gewitter.

19 bis 33 Grad.