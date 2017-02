Wetter Nachts bewölkt, im Süden und Osten Regen, 3 bis -4 Grad

Dichte Wolken verdecken den Mond. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte )

Das Wetter: In der Nacht bewölkt, im Süden und Osten Regen. Temperaturen von plus 3 bis minus 4 Grad. Am Tag etwas Sonne nur im Südwesten, sonst oft dicht bewölkt, im Osten und Südosten Regen. 2 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag in der Nordhälfte wolkig mit Niederschlägen. Sonst locker bewölkt bei 4 bis 9 Grad.