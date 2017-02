Wetter Nachts bewölkt und im Westen Schnee. -1 bis -8 Grad.

Sonnenuntergang über dem Deutschlandfunk (Harald Gesterkamp, DLF)

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht überwiegend stark bewölkt und vor allem im Westen Schnee. Nach Süden und Nordosten teils größere Auflockerungen, örtlich Nebel. Temperaturminima zwischen -1 und -8 Grad. Morgen bedeckt, im Alpenvorland zeitweise sonnig. In der Nordosthälfte und im Südwesten etwas Schneefall. Temperaturen minus 3 bis plus 9 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag im Norden und Westen Regen oder Schnee. Sonst hochnebelartig bewölkt oder heiter. Minus 2 bis plus 8 Grad.