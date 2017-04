Das Wetter: In der Nacht dichte Wolken und Regen, südlich der Donau bleibt es trocken. Tiefstwerte zwischen 7 und 0 Grad - am Alpenrand Frost möglich. Morgen unbeständig mit Regen- und Graupelschauern, in höheren Lagen Schnee. 7 bis 14 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Sonntag wechselhaft, nur im Südwesten sonnig. Im Norden und Osten gebietsweise Schauer. Kaum veränderte Temperaturen.