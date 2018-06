Das Wetter: In der Nacht meist trocken, nur in Alpennähe teils gewittriger Regen, 14 bis 8 Grad. Am Tage im Westen zunächst bewölkt, im Osten und südlich der Donau länger sonnig. Im Norden vereinzelt Schauer, an den Alpen etwas Regen. 18 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag in der Nordhälfte bewölkt und etwas Regen. In den übrigen Gebieten heiter. 18 bis 29 Grad.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.