Das Wetter: Am Abend und in der kommenden Nacht überwiegend dicht bewölkt, gebietsweise Regen, in höheren Lagen Schnee. Tiefstwerte im Nordwesten und Westen 4 bis 1, sonst bis minus 3 Grad. Auch morgen meist stark bewölkt, in der Mitte und im Süden gebietsweise Regen oder Schnee. Vier bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag im Süden häufig Sonne, sonst wechselnd bis stark bewölk, aber weitgehend trocken. Höchstwerte 7 bis 12 Grad.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.