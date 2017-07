Das Wetter: Nachts ostwärts abziehende Regenfälle und Gewitter. Von Westen her Auflockerungen. Tiefstwerte 13 bis 6 Grad. Am Tage in der Nordhälfte zunächst freundlich, später bewölkt, im Süden durchweg heiter. 17 bis 26 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag vor allem vom Nordwesten und Westen bis zur Mitte sowie am Alpenrand Schauer und Gewitter. Sonst trocken mit sonnigen Abschnitten. 17 bis 26 Grad.