Wetter Nachts gering bewölkt 4 bis -8 Grad

Das nächtliche Frankfurt am Main (dpa / picture alliance / Frank Rumpenhorst)

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar bei 4 bis -4 Grad, in einigen Alpentälern bis -8 Grad. Am Tage im Norden dichte Wolken, Regen und oberhalb 800 Meter etwas Schnee. Südlich des Mains nach Auflösung lokaler Nebelfelder freundlich und trocken. 5 bis 11 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag im äußersten Süden länger sonnig, sonst stark bewölkt. Von Norden her Regen. 6 bis 13 Grad.