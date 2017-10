Das Wetter: In der Nacht im Norden gelegentlich Regen. Im Süden bleibt es überwiegend trocken. 12 bis 5 Grad. Am Tage im Norden und in der Mitte vereinzelt Regen, im Süden zum Nachmittag hin verbreitet heiter und trocken. 12 bis 21 Grad.

Die Aussichten:

Am Donnerstag im Süden heiter bis wolkig, sonst wechselnd bis stark bewölkt. Im Norden und in der Mitte zeitweise Regen. 14 bis 21 Grad.