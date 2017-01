Wetter Nachts im Norden Niederschläge, +1 bis -15 Grad

Winterwetter (Deutschlandradio / Andreas Diel)

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht im Norden gebietsweise Niederschläge. Sonst gering bewölkt oder klar. Temperaturen von plus 1 bis minus 15 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, im Süden freundlicher bei minus 8 bis plus 5 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Auch am Freitag im Norden wolkig, im Süden trüb oder heiter bei minus 7 bis plus 5 Grad.