Wetter Nachts im Norden noch Regen, sonst meist trocken

Das Wetter: In der Nacht nachlassende Schauer, vor allem am Alpenrand noch etwas Neuschnee. Sonst meist trocken. Tiefstwerte minus 5 bis plus 2 Grad. Morgen in der Nordhälfte bewölkt, teils mit Regen. Im Süden teils sonnig. 5 bis 10 Grad.

Die weiteren Aussichten: Am Sonntag im Norden zunächst wolkig, örtlich Regen. In der Mitte weitgehend trocken, im Süden oft sonnig. Temperaturen zwischen 6 und 15 Grad.