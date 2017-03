Das Wetter: In der Nacht Wolkenaufzug, im Nordwesten Regen, im Süden klar. Tiefstwerte 7 bis -2 Grad. Am Tag bewölkt und regnerisch, im Südosten zunächst sonnig, später auch dort Wolken. Höchstwerte 7 bis 20 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag vielfach bedeckt, vor allem in der Mitte und im Süden regnerisch. Sonne nur an der Küste. 6 bis 12 Grad.