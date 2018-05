Das Wetter: In der Nacht vielerorts klar, im Nordwesten wolkig, aber trocken. Im Süden Gewitter, später gewittriger Regen, der sich allmählich nach Westen ausweitet. Tiefsttemperatur 4 bis 12 Grad. Tagsüber in der Nordhälfte sonnig und trocken, in der Südhälfte wechselnd bewölkt, vor allem zwischen Eifel und Berchtesgadener Land Schauer und teils kräftige Gewitter. 16 bis 25 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Pfingstmontag meist heiter und trocken, im Bergland einzelne Schauer und Gewitter. 22 bis 27 Grad.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.