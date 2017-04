Das Wetter: In der Nacht vom Norden bis zur Mitte dichte Bewölkung, im Norden mit Regen. In der Südhälfte gering bewölkt oder klar und trocken. Tiefstwerte plus 6 bis minus 7 Grad. Morgen im Süden trocken und vielerorts sonnig, sonst weiter stark bewölkt mit örtlichem Regen. Höchstwerte 10 bis 15 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Samstag wechselnd bis stark bewölkt, teils Regen. 7 bis 13 Grad