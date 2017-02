Wetter Nachts im Nordwesten Wolkenfelder, sonst oft klar. Minus 6 bis plus 5 Grad

Sonnenaufgang im Wald (Patrick Pleul / DPA)

Das Wetter: In der Nacht zunächst verbreitet klar, im Süden gebietsweise Nebel. Im Nordwesten Wolkenfelder, an der Nordsee etwas Regen. Minus 6 bis plus 5 Grad. Am Tag im Norden und in der Mitte Wolken, örtlich schauerartiger Regen. Im Süden vielfach sonnig. Temperaturen 5 bis 13 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag meist dicht bewölkt, im Süden Regen. 5 bis 10 Grad.