Das Wetter: Nachts in der Osthälfte klar, in der Westhälfte erst Schnee, später teils gefrierender Regen. Tiefstwerte null bis minus 10 Grad. Morgen weitere Niederschläge, in Richtung Osten als Schnee, sonst als Regen. In Ostbayern sowie vom Erzgebirge nach Vorpommern trocken. Null bis 7 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag im Süden Regen, in höheren Lagen auch Schnee. Sonst heiter bis wolkig und trocken. 4 bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 15.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.