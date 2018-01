Das Wetter: In der Nacht im Süden und in der Mitte Schnee, im Südwesten Regen. Sonst von einzelnen Schauern abgesehen meist trocken. Tiefstwerte plus 4 bis minus 6 Grad. Am Tage wechselnd bewölkt mit längeren sonnigen Abschnitten, am Oberrhein abends Regen möglich. Null bis 6 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Montag von der Nordsee bis zu den Alpen Regen, im Osten teils noch Schneefall. Höchstwerte null bis 4, im Südwesten bis 10 Grad.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.